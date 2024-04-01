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Hovde Rieber Sr. Cornelius

Место рождения

Toronto

Дата рождения

11.02.1912

Дата смерти

24.10.1993

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1912

Отец: Hovde Carl Ii Herman Rieber

Мать: Hovde (Elphick) Daisy Beatrice

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Hovde Robert Louis

Мать ребёнка: Hovde (Doohen) Evelyn Cecelia

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Hovde Laurel

Мать ребёнка: Hovde (Doohen) Evelyn Cecelia

Бракосочетание
03.04.1936

Жена: Hovde (Doohen) Evelyn Cecelia

Рождение ребёнка
25.03.1942

Сын: Hovde Carl Alexander

Мать ребёнка: Hovde (Doohen) Evelyn Cecelia

Смерть
24.10.1993
Похороны
Неизвестно

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