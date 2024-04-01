Hovde Rieber Sr. Cornelius
Место рожденияToronto
Дата рождения11.02.1912
Дата смерти24.10.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1912
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Hovde Robert Louis
Мать ребёнка: Hovde (Doohen) Evelyn Cecelia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Hovde Laurel
Мать ребёнка: Hovde (Doohen) Evelyn Cecelia
Бракосочетание
03.04.1936
Рождение ребёнка
25.03.1942
Сын: Hovde Carl Alexander
Мать ребёнка: Hovde (Doohen) Evelyn Cecelia
Смерть
24.10.1993
Похороны
Неизвестно