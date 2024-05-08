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Любченко Стефан Евстафиевич

Место рождения

Шахтёрск

Дата рождения

28.10.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1870

Отец: Любченко Евстафий Никифорович

Мать: Любченко Александра Матвеевна

Рождение ребёнка
?.04.1896

Дочь: Дарья Стефановна

Мать ребёнка: не указана

Восприемник
01.05.1897
Рождение ребёнка
17.08.1898

Дочь: Наталия Стефановна

Мать ребёнка: Любченко Агрипина Пантелеймоновна

Рождение ребёнка
15.10.1902

Сын: Любченко Иван Стефанович

Мать ребёнка: Любченко Агрипина Пантелеймоновна

Близнец
Рождение ребёнка
15.10.1902

Сын: Любченко Андрей Стефанович

Мать ребёнка: Любченко Агрипина Пантелеймоновна

Близнец
Военная служба
1902
Рядовой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любченко Агрипина Пантелеймоновна

Смерть
Неизвестно
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