Любченко Стефан Евстафиевич
Место рождения
Дата рождения28.10.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1870
Рождение ребёнка
?.04.1896
Дочь: Дарья Стефановна
Восприемник
01.05.1897
Рождение ребёнка
17.08.1898
Дочь: Наталия Стефановна
Мать ребёнка: Любченко Агрипина Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
15.10.1902
Мать ребёнка: Любченко Агрипина Пантелеймоновна
Близнец
Рождение ребёнка
15.10.1902
Сын: Любченко Андрей Стефанович
Мать ребёнка: Любченко Агрипина Пантелеймоновна
Близнец
Военная служба
1902
Рядовой
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно