Любченко Агрипина Пантелеймоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Восприемник
06.03.1898
Рождение ребёнка
17.08.1898
Дочь: (Любченко) Наталия Стефановна
Отец ребёнка: Любченко Стефан Евстафиевич
Рождение ребёнка
15.10.1902
Отец ребёнка: Любченко Стефан Евстафиевич
Близнец
Рождение ребёнка
15.10.1902
Сын: Любченко Андрей Стефанович
Отец ребёнка: Любченко Стефан Евстафиевич
Близнец
Рождение ребёнка
?.06.1904
Сын: Любченко Иосиф Стефанович
Отец ребёнка: Любченко Стефан Евстафиевич
Рождение ребёнка
21.12.1905
Сын: Любченко Ефим (Евфимий) Стефанович
Отец ребёнка: Любченко Стефан Евстафиевич
Рождение ребёнка
20.11.1907
Сын: Любченко Михаил Стефанович
Отец ребёнка: Любченко Стефан Евстафиевич
Рождение ребёнка
10.09.1909
Дочь: (Любченко) Вера Стефановна
Отец ребёнка: Любченко Стефан Евстафиевич
Рождение ребёнка
04.01.1913
Отец ребёнка: Любченко Стефан Евстафиевич
Рождение ребёнка
22.08.1915
Сын: (Любченко) Анна Стефановна
Отец ребёнка: Любченко Стефан Евстафиевич
Смерть
Неизвестно