Любченко Агрипина Пантелеймоновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Любченко Агрипина Пантелеймоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любченко Стефан Евстафиевич

Восприемник
06.03.1898
Рождение ребёнка
17.08.1898

Дочь: (Любченко) Наталия Стефановна

Отец ребёнка: Любченко Стефан Евстафиевич

Рождение ребёнка
15.10.1902

Сын: Любченко Иван Стефанович

Отец ребёнка: Любченко Стефан Евстафиевич

Близнец
Рождение ребёнка
15.10.1902

Сын: Любченко Андрей Стефанович

Отец ребёнка: Любченко Стефан Евстафиевич

Близнец
Рождение ребёнка
?.06.1904

Сын: Любченко Иосиф Стефанович

Отец ребёнка: Любченко Стефан Евстафиевич

Рождение ребёнка
21.12.1905

Сын: Любченко Ефим (Евфимий) Стефанович

Отец ребёнка: Любченко Стефан Евстафиевич

Рождение ребёнка
20.11.1907

Сын: Любченко Михаил Стефанович

Отец ребёнка: Любченко Стефан Евстафиевич

Рождение ребёнка
10.09.1909

Дочь: (Любченко) Вера Стефановна

Отец ребёнка: Любченко Стефан Евстафиевич

Рождение ребёнка
04.01.1913

Сын: Любченко Иван Стефанович

Отец ребёнка: Любченко Стефан Евстафиевич

Рождение ребёнка
22.08.1915

Сын: (Любченко) Анна Стефановна

Отец ребёнка: Любченко Стефан Евстафиевич

Смерть
Неизвестно

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