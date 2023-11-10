Любченко Евстафий Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любченко Евстафий Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1839 г.р.

Дети

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.07.1868

Жена: Любченко Александра Матвеевна

Жених: Каптенармус. Первым браком. Невеста: Солдатская жена. Вторым браком.
Поручитель
19.02.1869
Рождение ребёнка
21.04.1869

Дочь: Александра Евстафиевна

Мать ребёнка: Любченко Александра Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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