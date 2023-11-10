Любченко Евстафий Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.07.1868
Жених: Каптенармус. Первым браком. Невеста: Солдатская жена. Вторым браком.
Поручитель
19.02.1869
Рождение ребёнка
21.04.1869
Дочь: Александра Евстафиевна
Мать ребёнка: Любченко Александра Матвеевна
Смерть
Неизвестно