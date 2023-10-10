Истратов Алексей Николаевич
Место рождения
Дата рождения18.10.1907
Дата смерти16.08.1978
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1907
Отец: Истратов Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Истратова Аполлинария Капитоновна
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Истратова Аполлинария Капитоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Истратов Валерий Алексеевич
Мать ребёнка: Истратова Аполлинария Капитоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Истратова Аполлинария Капитоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Истратов Вениамин Алексеевич
Мать ребёнка: Истратова Аполлинария Капитоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.08.1978
Похороны
Неизвестно
Щенники, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область