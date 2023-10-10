Истратов Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИстратов Алексей Николаевич

Истратов Алексей Николаевич

avatar

Место рождения

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

18.10.1907

Дата смерти

16.08.1978

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1907

Отец: Истратов Николай

Мать: не указана

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Истратова Аполлинария Капитоновна

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Истратова Аполлинария Капитоновна

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Истратов Валерий Алексеевич

Мать ребёнка: Истратова Аполлинария Капитоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Истратов Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Истратова Аполлинария Капитоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Истратов Вениамин Алексеевич

Мать ребёнка: Истратова Аполлинария Капитоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Истратова Аполлинария Капитоновна

Смерть
16.08.1978
Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Щенники, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close