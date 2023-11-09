Ильичев Виктор Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1926
Дата смерти19.09.1989
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1926
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.09.1960
Сын: Ильичев Владимир Викторович
Мать ребёнка: Ильичева Валентина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ильичев Валерий Викторович
Мать ребёнка: Ильичева Валентина Петровна
Смерть
19.09.1989