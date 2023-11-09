Ильичев Виктор Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльичев Виктор Ильич

Ильичев Виктор Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1926

Дата смерти

19.09.1989

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1926

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1960

Сын: Ильичев Владимир Викторович

Мать ребёнка: Ильичева Валентина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильичев Валерий Викторович

Мать ребёнка: Ильичева Валентина Петровна

Смерть
19.09.1989
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close