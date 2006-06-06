Ильичева Валентина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1929
Дата смерти06.06.2006
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1929
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.09.1960
Сын: Ильичев Владимир Викторович
Отец ребёнка: Ильичев Виктор Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ильичев Валерий Викторович
Отец ребёнка: Ильичев Виктор Ильич
Смерть
06.06.2006