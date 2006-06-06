Ильичева Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильичева Валентина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1929

Дата смерти

06.06.2006

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1929

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1960

Сын: Ильичев Владимир Викторович

Отец ребёнка: Ильичев Виктор Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильичев Валерий Викторович

Отец ребёнка: Ильичев Виктор Ильич

Смерть
06.06.2006
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