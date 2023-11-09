Ильичев Владимир Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльичев Владимир Викторович

Ильичев Владимир Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1960

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1929 г.р.

Дети

1980 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1960

Отец: Ильичев Виктор Ильич

Мать: Ильичева Валентина Петровна

Рождение ребёнка
18.01.1980

Сын: Ильичев Александр Владимирович

Мать ребёнка: Кипарисова Галина Александровна

Рождение ребёнка
08.05.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кипарисова Галина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close