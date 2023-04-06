Туровникова Варвара Стефанова
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смерти1853
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Сын: Туровников Леонтий Андреев
Отец ребёнка: Туровников Андрей Григорьев
Дочь: Наталия Андреева
Отец ребёнка: Туровников Андрей Григорьев
Дочь: Татьяна Андреева
Отец ребёнка: Туровников Андрей Григорьев
Сын: Туровников Арсений Андреев
Отец ребёнка: Туровников Андрей Григорьев
Сын: Туровников Андрей Андреев
Отец ребёнка: Туровников Андрей Григорьев
Сын: Туровников Григорий Андреев
Отец ребёнка: Туровников Андрей Григорьев
Сын: Туровников Ефимий ст
Отец ребёнка: Туровников Андрей Григорьев
Отец ребёнка: Туровников Андрей Григорьев
Отец ребёнка: Туровников Андрей Григорьев
Дочь: Мария Андреева
Отец ребёнка: Туровников Андрей Григорьев
Сын: Туровников Василий Андреев
Отец ребёнка: Туровников Андрей Григорьев
Сын: Туровников Ефимий Андреев
Отец ребёнка: Туровников Андрей Григорьев
Дочь: Елена Андреева
Отец ребёнка: Туровников Андрей Григорьев
Отец ребёнка: Туровников Андрей Григорьев
Дочь: Ирина Андреева
Отец ребёнка: Туровников Андрей Григорьев