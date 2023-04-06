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Туровникова Варвара Стефанова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

1853

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: ?

Мать: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
06.02.1830

Муж: Туровников Андрей Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1831

Сын: Туровников Леонтий Андреев

Отец ребёнка: Туровников Андрей Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.08.1832

Дочь: Наталия Андреева

Отец ребёнка: Туровников Андрей Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.01.1834

Дочь: Татьяна Андреева

Отец ребёнка: Туровников Андрей Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.03.1835

Сын: Туровников Арсений Андреев

Отец ребёнка: Туровников Андрей Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.07.1836

Сын: Туровников Андрей Андреев

Отец ребёнка: Туровников Андрей Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.11.1837

Сын: Туровников Григорий Андреев

Отец ребёнка: Туровников Андрей Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.03.1839

Сын: Туровников Ефимий ст

Отец ребёнка: Туровников Андрей Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.07.1840

Сын: Туровников Василий ст

Отец ребёнка: Туровников Андрей Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.01.1842

Сын: Туровников Иоанн Андреев

Отец ребёнка: Туровников Андрей Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.03.1843

Дочь: Мария Андреева

Отец ребёнка: Туровников Андрей Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.07.1844

Сын: Туровников Василий Андреев

Отец ребёнка: Туровников Андрей Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.01.1846

Сын: Туровников Ефимий Андреев

Отец ребёнка: Туровников Андрей Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.06.1848

Дочь: Елена Андреева

Отец ребёнка: Туровников Андрей Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.04.1850

Сын: Туровников Василий мл

Отец ребёнка: Туровников Андрей Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.04.1853

Дочь: Ирина Андреева

Отец ребёнка: Туровников Андрей Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1853
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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