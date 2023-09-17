Марфа Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: Степан Федоров
Мать: Евдокия Никифорова
Упоминание
1791
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Бракосочетание
16.02.1802 ст.
Муж: Ефим Никифорович
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Иван Иванов и Митрофан Кондратьев.
Смерть
Неизвестно