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Марфа Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1752 г.р.

Мать

Около 1753 г.р.

Муж

Около 1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: Степан Федоров

Мать: Евдокия Никифорова

Упоминание
1791
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Бракосочетание
16.02.1802 ст.

Муж: Ефим Никифорович

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Иван Иванов и Митрофан Кондратьев.
Смерть
Неизвестно
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