Ефим Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: Никифор Михайлов
Мать: Евфимия Иванова
Место жительства
1785
Исповедная роспись.
Упоминание
1791
Исповедная роспись.
Упоминание
1798
Исповедная роспись.
Бракосочетание
16.02.1802 ст.
Жена: Марфа Стефанова
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Иван Иванов и Митрофан Кондратьев.
Смерть
Неизвестно