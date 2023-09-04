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Ефим Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1749 г.р.

Мать

С 1741 по 1756 г.р.

Жена

Около 1777 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Никифор Михайлов

Мать: Евфимия Иванова

Место жительства
1785
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
1791
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
1798
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Бракосочетание
16.02.1802 ст.

Жена: Марфа Стефанова

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Иван Иванов и Митрофан Кондратьев.
Смерть
Неизвестно
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