Евдокия Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1753
Дата смерти24.01.1801 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Марфа Стефанова
Отец ребёнка: Степан Федоров
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Параскева Стефанова
Отец ребёнка: Степан Федоров
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Родион Степанович
Отец ребёнка: Степан Федоров
Упоминание
1791
Исповедная роспись.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Федоров
Смерть
24.01.1801 ст.
От чахотки.