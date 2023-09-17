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Евдокия Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1753

Дата смерти

24.01.1801 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1752 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Марфа Стефанова

Отец ребёнка: Степан Федоров

Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Параскева Стефанова

Отец ребёнка: Степан Федоров

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Родион Степанович

Отец ребёнка: Степан Федоров

Упоминание
1791
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Федоров

Смерть
24.01.1801 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
От чахотки.
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