Княжева Авдотья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Сын: Княжев Виктор Никанорович
Отец ребёнка: Княжев Никанор Кузьмич
Рождение ребёнка
07.05.1867 ст.
Сын: Княжев Николай Никанорович
Отец ребёнка: Княжев Никанор Кузьмич
Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно