Княжева Авдотья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Княжева Авдотья Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Княжев Виктор Никанорович

Отец ребёнка: Княжев Никанор Кузьмич

Рождение ребёнка
07.05.1867 ст.

Сын: Княжев Николай Никанорович

Отец ребёнка: Княжев Никанор Кузьмич

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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