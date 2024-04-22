деревня Сошниковка, деревня Сошниковка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Сошниковка

Вадинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Сошниковка Выборновской волости Керенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3128.
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Керенский уезд
677Сашниковка, д. каз.при рч. Чиуше.12245189211Мельниц 2.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Вадинский район
47947Сошниковкадеревня53°49'43°01'N-38-075

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Вадинский муниципальный район, Сельское поселение Татаро-Лакинский сельсовет
56615431146д Сошниковкадеревня
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