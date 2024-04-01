Осминин Филип Отст. Солдат Кр. Полуденной Трифонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1728
Дата смертиПосле 1801
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1766
Сын: Осминин Иван Казак Филиппов
Мать ребёнка: Осминина Васса Петрова
Рождение ребёнка
1771
Мать ребёнка: Осминина Васса Петрова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Пелагея Филиппова
Мать ребёнка: Осминина Васса Петрова
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Дарья Филиппова
Мать ребёнка: Осминина Васса Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осминина Васса Петрова
Смерть
После 1801