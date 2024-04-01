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Осминина Васса Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

После 1801

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Сын: Осминин Иван Казак Филиппов

Отец ребёнка: Осминин Филип Отст. Солдат Кр. Полуденной Трифонов

Рождение ребёнка
1771

Сын: Осминин Симеон Филиппов

Отец ребёнка: Осминин Филип Отст. Солдат Кр. Полуденной Трифонов

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Пелагея Филиппова

Отец ребёнка: Осминин Филип Отст. Солдат Кр. Полуденной Трифонов

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Дарья Филиппова

Отец ребёнка: Осминин Филип Отст. Солдат Кр. Полуденной Трифонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осминин Филип Отст. Солдат Кр. Полуденной Трифонов

Смерть
После 1801
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