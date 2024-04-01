Осминина Васса Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиПосле 1801
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1766
Рождение ребёнка
1771
Отец ребёнка: Осминин Филип Отст. Солдат Кр. Полуденной Трифонов
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Пелагея Филиппова
Отец ребёнка: Осминин Филип Отст. Солдат Кр. Полуденной Трифонов
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Дарья Филиппова
Отец ребёнка: Осминин Филип Отст. Солдат Кр. Полуденной Трифонов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1801