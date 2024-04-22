Акилина Савельева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Юдай Петров
Отец ребёнка: Пётр Савельев
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Тимофей(1) Петров
Отец ребёнка: Пётр Савельев
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Тимофей(2) Петров
Отец ребёнка: Пётр Савельев
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Панкрат Петров
Отец ребёнка: Пётр Савельев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пётр Савельев
Смерть
Неизвестно