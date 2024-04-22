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Акилина Савельева

Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1750 г.р.

Дети

Около 1775 г.р.
Около 1778 г.р.
Около 1781 г.р.
Около 1789 г.р.

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СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Юдай Петров

Отец ребёнка: Пётр Савельев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Тимофей(1) Петров

Отец ребёнка: Пётр Савельев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Тимофей(2) Петров

Отец ребёнка: Пётр Савельев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Панкрат Петров

Отец ребёнка: Пётр Савельев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр Савельев

Смерть
Неизвестно
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