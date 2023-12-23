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Пётр Савельев

Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1720 г.р.

Мать

Около 1730 г.р.

Жена

Около 1757 г.р.

Дети

Около 1775 г.р.
Около 1778 г.р.
Около 1781 г.р.
Около 1789 г.р.

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СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: Савелий Иванов

Мать: Матрёна Филиппова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
РС 1782 Волчья Дубрава - Львов, жена Елиз. Алекс.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Савельева

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Юдай Петров

Мать ребёнка: Акилина Савельева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Тимофей(1) Петров

Мать ребёнка: Акилина Савельева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Тимофей(2) Петров

Мать ребёнка: Акилина Савельева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Панкрат Петров

Мать ребёнка: Акилина Савельева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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