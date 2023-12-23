Пётр Савельев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Отец: Савелий Иванов
Мать: Матрёна Филиппова
РС 1782 Волчья Дубрава - Львов, жена Елиз. Алекс.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Савельева
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Юдай Петров
Мать ребёнка: Акилина Савельева
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Тимофей(1) Петров
Мать ребёнка: Акилина Савельева
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Тимофей(2) Петров
Мать ребёнка: Акилина Савельева
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Панкрат Петров
Мать ребёнка: Акилина Савельева
Смерть
Неизвестно