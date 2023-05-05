Юдай Петров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1775
Дата смерти1846
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: Пётр Савельев
Мать: Акилина Савельева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Катерина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Семёнова
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Анфер (Панфёр) Юдаев
Мать ребёнка: Наталья Семёнова
от первой жены
Рождение ребёнка
Около 1797
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Дмитрий Юдин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Фаддей Юдин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Ларион Юдин
Мать ребёнка: Катерина Иванова
Смерть
1846