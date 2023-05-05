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Юдай Петров

Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Отец

Около 1750 г.р.

Мать

Около 1757 г.р.

Жена

Около 1780 г.р.
Около 1772 г.р.

Дети

Около 1795 г.р.
Около 1797 г.р.
Около 1803 г.р.
Около 1807 г.р.
Около 1816 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Пётр Савельев

Мать: Акилина Савельева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катерина Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Семёнова

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Анфер (Панфёр) Юдаев

Мать ребёнка: Наталья Семёнова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
от первой жены
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Митрофан Юдаев(Иудин)

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Дмитрий Юдин

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Фаддей Юдин

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Ларион Юдин

Мать ребёнка: Катерина Иванова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1846
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

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