Давыдов Иван Иванович
Место рожденияПермский край, г. Александровск (г. Александровск, Пермский край, Россия)
Дата рождения14.09.1879
Дата смерти03.09.1908
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
14.09.1879
Метрическая книга за 1879 год | (ГКУ ГАПК. Ф.37.Оп.6.Д.89а, лист 140) | Запись № 48 | родился 2 сентября (крещен 3 сентября) | Иоанн | Родители: Александровского завода мастеровой Иоанн Леонтиев Давыд... Показать все
Крещение
15.09.1879
Смерть
03.09.1908
Источник: книга «Лесные братья», Гайдар А. | Пермский губернатор сообщил министру внутренних дел: Иван Давыдов во время перестрелки с жандармами тяжело ранен в ногу 15 августа 1908 года. Обнаружили ег... Показать все