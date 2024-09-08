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Давыдов Иван Иванович

Место рождения

Пермский край, г. Александровск (г. Александровск, Пермский край, Россия)

Дата рождения

14.09.1879

Дата смерти

03.09.1908

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1879

Отец: Давыдов Иван Леонтиевич

Мать: (Евдокимова) Екатерина Дмитриевна

Метрическая книга за 1879 год | (ГКУ ГАПК. Ф.37.Оп.6.Д.89а, лист 140) | Запись № 48 | родился 2 сентября (крещен 3 сентября) | Иоанн | Родители: Александровского завода мастеровой Иоанн Леонтиев Давыд... Показать все
Крещение
15.09.1879
Смерть
03.09.1908
Источник: книга «Лесные братья», Гайдар А. | Пермский губернатор сообщил министру внутренних дел: Иван Давыдов во время перестрелки с жандармами тяжело ранен в ногу 15 августа 1908 года. Обнаружили ег... Показать все

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