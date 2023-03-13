Черемухина Авдотья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черемухина Авдотья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Анисья (неродная дочь)

Отец ребёнка: Черемухинъ Сергей

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Цыганова Анна

Отец ребёнка: Черемухинъ Сергей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.05.1800

Сын: Черемухинъ Алексей

Отец ребёнка: Черемухинъ Сергей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Черемухинъ Сергей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черемухинъ Сергей

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