Черемухина Авдотья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Анисья (неродная дочь)
Отец ребёнка: Черемухинъ Сергей
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Цыганова Анна
Отец ребёнка: Черемухинъ Сергей
Рождение ребёнка
25.05.1800
Сын: Черемухинъ Алексей
Отец ребёнка: Черемухинъ Сергей
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Черемухинъ Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черемухинъ Сергей