Фахрутдинов Файзетдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фахрутдинов Файзетдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1831

Отец: Надыршин Фахрутдин

Мать: Сакура

Рождение ребёнка
02.06.1853

Сын: Файзетдинов Шайхутдин

Мать ребёнка: Махубзямал

Рождение ребёнка
02.09.1855

Сын: Файзетдинов Нурмухамет

Мать ребёнка: Махубзямал

Рождение ребёнка
28.01.1858

Дочь: Файзетдинова Гэлжамал

Мать ребёнка: Махубзямал

Рождение ребёнка
1862

Сын: Файзетдинов Гайнутдин

Мать ребёнка: Махубзямал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махубзямал

Место жительства
Неизвестно
Новая Амзя
Смерть
Неизвестно
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