Фахрутдинов Файзетдин
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1831
Отец: Надыршин Фахрутдин
Мать: Сакура
Рождение ребёнка
02.06.1853
Мать ребёнка: Махубзямал
Рождение ребёнка
02.09.1855
Мать ребёнка: Махубзямал
Рождение ребёнка
28.01.1858
Дочь: Файзетдинова Гэлжамал
Мать ребёнка: Махубзямал
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Махубзямал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Махубзямал
Место жительства
Неизвестно
Новая Амзя
Смерть
Неизвестно