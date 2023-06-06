Махубзямал
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.06.1853
Отец ребёнка: Фахрутдинов Файзетдин
Рождение ребёнка
02.09.1855
Отец ребёнка: Фахрутдинов Файзетдин
Рождение ребёнка
28.01.1858
Дочь: Файзетдинова Гэлжамал
Отец ребёнка: Фахрутдинов Файзетдин
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Фахрутдинов Файзетдин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно