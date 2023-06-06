Махубзямал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махубзямал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1853

Сын: Файзетдинов Шайхутдин

Отец ребёнка: Фахрутдинов Файзетдин

Рождение ребёнка
02.09.1855

Сын: Файзетдинов Нурмухамет

Отец ребёнка: Фахрутдинов Файзетдин

Рождение ребёнка
28.01.1858

Дочь: Файзетдинова Гэлжамал

Отец ребёнка: Фахрутдинов Файзетдин

Рождение ребёнка
1862

Сын: Файзетдинов Гайнутдин

Отец ребёнка: Фахрутдинов Файзетдин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фахрутдинов Файзетдин

Смерть
Неизвестно
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