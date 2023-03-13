Романова (Зайцова) Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1816
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1816
Отец: Зайцевъ Ермолай
Мать: Зайцева Афимья
Бракосочетание
?.01.1836
Рождение ребёнка
06.12.1836
Сын: Романовъ Николай
Отец ребёнка: Романовъ Заборский Яковъ
Рождение ребёнка
?.03.1838
Сын: Романовъ Яковъ
Отец ребёнка: Романовъ Заборский Яковъ
Рождение ребёнка
21.07.1840
Сын: Романовъ Никоноръ
Отец ребёнка: Романовъ Заборский Яковъ
Рождение ребёнка
02.01.1842
Дочь: Романова Аполлинария
Отец ребёнка: Романовъ Заборский Яковъ
Рождение ребёнка
21.10.1844
Сын: Романовъ Аверкий
Отец ребёнка: Романовъ Заборский Яковъ
Бракосочетание
22.07.1845
Муж: Кузнецовъ Дмитрий
Рождение ребёнка
26.07.1846
Сын: Кузнецовъ Прохоръ
Отец ребёнка: Кузнецовъ Дмитрий
Рождение ребёнка
10.10.1848
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Кузнецовъ Дмитрий
Рождение ребёнка
01.09.1852
Сын: Кузнецовъ Якимъ
Отец ребёнка: Кузнецовъ Дмитрий
Рождение ребёнка
05.11.1854
Сын: Кузнецовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Кузнецовъ Дмитрий
Рождение ребёнка
19.07.1858
Сын: Кузнецовъ Илья
Отец ребёнка: Кузнецовъ Дмитрий