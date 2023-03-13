Романова (Зайцова) Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Зайцова) Василиса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1816

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1816

Отец: Зайцевъ Ермолай

Мать: Зайцева Афимья

Бракосочетание
?.01.1836

Муж: Романовъ Заборский Яковъ

Рождение ребёнка
06.12.1836

Сын: Романовъ Николай

Отец ребёнка: Романовъ Заборский Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.03.1838

Сын: Романовъ Яковъ

Отец ребёнка: Романовъ Заборский Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.07.1840

Сын: Романовъ Никоноръ

Отец ребёнка: Романовъ Заборский Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.01.1842

Дочь: Романова Аполлинария

Отец ребёнка: Романовъ Заборский Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.10.1844

Сын: Романовъ Аверкий

Отец ребёнка: Романовъ Заборский Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
22.07.1845

Муж: Кузнецовъ Дмитрий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.07.1846

Сын: Кузнецовъ Прохоръ

Отец ребёнка: Кузнецовъ Дмитрий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1848

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Кузнецовъ Дмитрий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.09.1852

Сын: Кузнецовъ Якимъ

Отец ребёнка: Кузнецовъ Дмитрий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.11.1854

Сын: Кузнецовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Кузнецовъ Дмитрий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.07.1858

Сын: Кузнецовъ Илья

Отец ребёнка: Кузнецовъ Дмитрий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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