Якушев Максим Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯкушев Максим Яковлевич

Якушев Максим Яковлевич

Место рождения

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

10.05.1900 ст.

Дата смерти

28.11.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1900 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.04.1928

Сын: Якушев Николай Максимович

Мать ребёнка: Якушева Федора Денисовна

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1931

Сын: Якушев Гурий Максимович

Мать ребёнка: Якушева Федора Денисовна

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.12.1934

Сын: Якушев Иван Максимович

Мать ребёнка: Якушева Федора Денисовна

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.08.1938

Дочь: Ушакова Татьяна Максимовна

Мать ребёнка: Якушева Федора Денисовна

Ранение
27.11.1941
Осколочное, «с повреждением кости правой конечности».
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якушева Федора Денисовна

Смерть
28.11.1941
От ранения.
Похороны
28.11.1941
Ивантеево, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
В 800 метрах на северо-запад от деревни.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close