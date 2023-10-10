Якушев Максим Яковлевич
Место рождения
Дата рождения10.05.1900 ст.
Дата смерти28.11.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1900 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.04.1928
Сын: Якушев Николай Максимович
Мать ребёнка: Якушева Федора Денисовна
Рождение ребёнка
Около 1931
Мать ребёнка: Якушева Федора Денисовна
Рождение ребёнка
13.12.1934
Мать ребёнка: Якушева Федора Денисовна
Рождение ребёнка
02.08.1938
Дочь: Ушакова Татьяна Максимовна
Мать ребёнка: Якушева Федора Денисовна
Ранение
27.11.1941
Осколочное, «с повреждением кости правой конечности».
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Якушева Федора Денисовна
Смерть
28.11.1941
От ранения.
Похороны
28.11.1941
Ивантеево, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
В 800 метрах на северо-запад от деревни.