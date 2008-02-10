Якушев Николай Максимович
Место рождения
Дата рождения23.04.1928
Дата смерти10.02.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1928
Отец: Якушев Максим Яковлевич
Мать: Якушева Федора Денисовна
Награда
16.08.1947
Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Рождение ребёнка
01.07.1954
Сын: Якушев Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Якушева Александра Никитична
Рождение ребёнка
19.11.1955
Мать ребёнка: Якушева Александра Никитична
Рождение ребёнка
07.09.1960
Сын: Якушев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Якушева Александра Никитична
Рождение ребёнка
10.06.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Якушева Александра Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.02.2008
Похороны
Неизвестно