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Якушев Николай Максимович

Место рождения

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

23.04.1928

Дата смерти

10.02.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1928

Отец: Якушев Максим Яковлевич

Мать: Якушева Федора Денисовна

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Награда
16.08.1947
Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Рождение ребёнка
01.07.1954

Сын: Якушев Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Якушева Александра Никитична

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.11.1955

Сын: Якушев Максим Николаевич

Мать ребёнка: Якушева Александра Никитична

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.09.1960

Сын: Якушев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Якушева Александра Никитична

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Якушева Александра Никитична

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якушева Александра Никитична

Смерть
10.02.2008
Похороны
Неизвестно
Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)