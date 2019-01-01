деревня Ивантеево, Валдайский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Ивантеево

Валдайский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Валдайский уезд, Ивантеевская волость
406. Ивантеева, деревня бывшая государственная, при озере Дориме и рч. Вантеевке, дворов 59, жителей 285, волостное правление (уездный город 24 в), часовня, почтовая стан Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Новгородская губерния, Валдайский уезд, Ивантеевская волость
деревня Ивантеева791237373796531373220635740

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Валдайский уезд, Ивантеевская волость
17Ивантеево (дер.)1-го стана, 3-го зем. уч.Ивантеевского747421424946324+5земледелиеотхожий промыселДемянско-Валдайский почтовый трактозеро Дорище, река Ивантеевка.Часовня, фельдшерский пункт, волостное правление, пчт. отд., пчт. и зем. кон. ст., 2 мелочные лавки, казенная винная лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Валдайский район
59292Ивантееводеревня57°48'00"33°09'00"O-36-079

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Валдайский муниципальный район, Ивантеевское сельское поселение
49608419101д Ивантееводеревня

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