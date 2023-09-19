(Гусенкова) Анна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Ефимовна
Отец ребёнка: Гусенков Ефим Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феодора Ефимовна
Отец ребёнка: Гусенков Ефим Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Ефимовна
Отец ребёнка: Гусенков Ефим Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена Ефимовна
Отец ребёнка: Гусенков Ефим Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гусенков Ефим Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно