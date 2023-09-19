(Гусенкова) Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гусенкова) Анна Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Ефимовна

Отец ребёнка: Гусенков Ефим Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феодора Ефимовна

Отец ребёнка: Гусенков Ефим Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Ефимовна

Отец ребёнка: Гусенков Ефим Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена Ефимовна

Отец ребёнка: Гусенков Ефим Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусенков Матвей Ефимович

Отец ребёнка: Гусенков Ефим Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусенков Ефим Семёнович

Смерть
Неизвестно
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