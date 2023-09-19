Гусенков Ефим Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гусенков Семён
Мать: Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Ефимовна
Мать ребёнка: Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феодора Ефимовна
Мать ребёнка: Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Ефимовна
Мать ребёнка: Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена Ефимовна
Мать ребёнка: Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Анна Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Фёдоровна
Смерть
Неизвестно