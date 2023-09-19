Гусенков Ефим Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусенков Ефим Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гусенков Семён

Мать: Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Ефимовна

Мать ребёнка: Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феодора Ефимовна

Мать ребёнка: Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Ефимовна

Мать ребёнка: Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена Ефимовна

Мать ребёнка: Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусенков Матвей Ефимович

Мать ребёнка: Анна Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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