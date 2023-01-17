Лейно (Осипова) Елизавета Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лейно (Осипова) Елизавета Тимофеевна

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Место рождения

Нарва, Ямбургский уезд

Дата рождения

05.09.1884 ст.

Дата смерти

1933

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1884 ст.

Отец: Осипов Тимофей Мартынович

Мать: Осипова Ольга Львовна

Нарва, Ямбургский уезд
Рождение ребёнка
08.07.1909 ст.

Дочь: Лейно Кира Евгеньевна

Отец ребёнка: Лейно Евгений Александрович

Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1933
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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