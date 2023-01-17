Лейно (Осипова) Елизавета Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения05.09.1884 ст.
Дата смерти1933
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
05.09.1884 ст.
Отец: Осипов Тимофей Мартынович
Мать: Осипова Ольга Львовна
Рождение ребёнка
08.07.1909 ст.
Дочь: Лейно Кира Евгеньевна
Отец ребёнка: Лейно Евгений Александрович
Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1933
Вологда, город Вологда, Вологодская область