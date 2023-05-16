Семенов Евтихий Емельянов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Сын: Семенов Димитрий Евтихиев
Мать ребёнка: Семенова Варвара Александровна
Рождение ребёнка
1876
Сын: Семенов Григорий Евтихиев
Мать ребёнка: Семенова Варвара Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
В 1878 г. священник Крестовоздвиженской церкви с.Бешпагир.
Смерть
Неизвестно