Семенов Евтихий Емельянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов Евтихий Емельянов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Семенов Димитрий Евтихиев

Мать ребёнка: Семенова Варвара Александровна

Рождение ребёнка
1876

Сын: Семенов Григорий Евтихиев

Мать ребёнка: Семенова Варвара Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Варвара Александровна

Место жительства
Неизвестно
Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
В 1878 г. священник Крестовоздвиженской церкви с.Бешпагир.
Смерть
Неизвестно
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