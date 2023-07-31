село Большая Джалга, село Большая Джалга, Ипатовский, Ставропольский край (на 2019) — Familio

Большая Джалга

Ипатовский, Ставропольский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ставропольского края

Список населённых мест Ставропольской губернии по сведениям 1873 года

Название населённых местПоложениеРасстояние от городаЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаНародность жителейВероисповедание жителейЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Новогригорьевский уезд
510Село Большая Джалга. (основано в 1868 г.).на р. Захо- Джалга.20558122731996малороссыправославныеМолитвенный дом 1, хлеб. общест. магазин 1, питейных домов 10, трактир 1, лавок 7.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Ставропольская губерния, Новогригорьевский уезд, Больше-Джалгинская волость
село Большая-Джалга

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ставропольский край, Ипатовский район
87738Большая Джалгасело45°59'42°42'L-38-074

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ставропольский край, Ипатовский
7714000106с Большая Джалга#Н/Д
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