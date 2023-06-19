Михаил Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1744 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Василиса Михайловна

Мать ребёнка: Устиния Осиповна

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Марфа Михайловна

Мать ребёнка: Устиния Осиповна

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Антон Михайлович

Мать ребёнка: Устиния Осиповна

Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Федор Михайлович

Мать ребёнка: Устиния Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устиния Осиповна

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1818
Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
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