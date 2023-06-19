Михаил Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1744
Дата смерти1818
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Василиса Михайловна
Мать ребёнка: Устиния Осиповна
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Марфа Михайловна
Мать ребёнка: Устиния Осиповна
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Антон Михайлович
Мать ребёнка: Устиния Осиповна
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Федор Михайлович
Мать ребёнка: Устиния Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устиния Осиповна
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1818