Мордвина Агафья Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.07.1852 ст.
Дочь: Мордвина Евдокия Демидовна
Отец ребёнка: Мордвин Демид Самсонович
Восприемник
17.09.1853 ст.
Никита Васильевич Британенко
Восприемник
07.11.1854 ст.
Павел Иванович Денисенко
Рождение ребёнка
02.09.1855 ст.
Отец ребёнка: Мордвин Демид Самсонович
Восприемник
04.06.1856 ст.
Мария Ивановна Симоненко
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно