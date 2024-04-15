Мордвина Агафья Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мордвина Агафья Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1852 ст.

Дочь: Мордвина Евдокия Демидовна

Отец ребёнка: Мордвин Демид Самсонович

Кровное, Сумська область
Восприемник
17.09.1853 ст.
Николаевка, Сумська область
Никита Васильевич Британенко
Восприемник
07.11.1854 ст.
Николаевка, Сумська область
Павел Иванович Денисенко
Рождение ребёнка
02.09.1855 ст.

Сын: Мордвин Иван Дамианович

Отец ребёнка: Мордвин Демид Самсонович

Кровное, Сумська область
Восприемник
04.06.1856 ст.
Николаевка, Сумська область
Мария Ивановна Симоненко
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мордвин Демид Самсонович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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