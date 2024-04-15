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Мордвин Демид Самсонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1852 ст.

Дочь: Мордвина Евдокия Демидовна

Мать ребёнка: Мордвина Агафья Даниловна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
02.09.1855 ст.

Сын: Мордвин Иван Дамианович

Мать ребёнка: Мордвина Агафья Даниловна

Кровное, Сумська область
Восприемник
05.10.1856 ст.
Николаевка, Сумська область
Параскева Михайловна Головченко
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мордвина Агафья Даниловна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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