Мордвин Демид Самсонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.07.1852 ст.
Дочь: Мордвина Евдокия Демидовна
Мать ребёнка: Мордвина Агафья Даниловна
Рождение ребёнка
02.09.1855 ст.
Мать ребёнка: Мордвина Агафья Даниловна
Восприемник
05.10.1856 ст.
Николаевка, Сумська область
Параскева Михайловна Головченко
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно