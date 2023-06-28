Степаненко Марфа Дорофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смерти26.01.1882 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Степаненко Филипп Антонович
Отец ребёнка: Степаненко Антон Николаевич
Рождение ребёнка
01.01.1871 ст.
Дочь: Степаненко Маланья Антоновна
Отец ребёнка: Степаненко Антон Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Степаненко Егор Антонович
Отец ребёнка: Степаненко Антон Николаевич
Рождение ребёнка
24.10.1873 ст.
Сын: Степаненко Терентий Антонович
Отец ребёнка: Степаненко Антон Николаевич
Рождение ребёнка
04.12.1875 ст.
Сын: Степаненко Николай Антонович
Отец ребёнка: Степаненко Антон Николаевич
Рождение ребёнка
21.03.1878 ст.
Дочь: Фомина Дарья Антоновна
Отец ребёнка: Степаненко Антон Николаевич
Рождение ребёнка
05.03.1880 ст.
Дочь: Степаненко Ульяна Антоновна
Отец ребёнка: Степаненко Антон Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.01.1882 ст.