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Степаненко Марфа Дорофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

26.01.1882 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Степаненко Филипп Антонович

Отец ребёнка: Степаненко Антон Николаевич

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.01.1871 ст.

Дочь: Степаненко Маланья Антоновна

Отец ребёнка: Степаненко Антон Николаевич

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Степаненко Егор Антонович

Отец ребёнка: Степаненко Антон Николаевич

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.10.1873 ст.

Сын: Степаненко Терентий Антонович

Отец ребёнка: Степаненко Антон Николаевич

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.12.1875 ст.

Сын: Степаненко Николай Антонович

Отец ребёнка: Степаненко Антон Николаевич

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.03.1878 ст.

Дочь: Фомина Дарья Антоновна

Отец ребёнка: Степаненко Антон Николаевич

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.03.1880 ст.

Дочь: Степаненко Ульяна Антоновна

Отец ребёнка: Степаненко Антон Николаевич

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степаненко Антон Николаевич

Смерть
26.01.1882 ст.
Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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