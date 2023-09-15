Степаненко Антон Николаевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Степаненко Филипп Антонович
Мать ребёнка: Степаненко Марфа Дорофеевна
Дочь: Степаненко Маланья Антоновна
Мать ребёнка: Степаненко Марфа Дорофеевна
Сын: Степаненко Егор Антонович
Мать ребёнка: Степаненко Марфа Дорофеевна
Сын: Степаненко Терентий Антонович
Мать ребёнка: Степаненко Марфа Дорофеевна
Сын: Степаненко Николай Антонович
Мать ребёнка: Степаненко Марфа Дорофеевна
Дочь: Фомина Дарья Антоновна
Мать ребёнка: Степаненко Марфа Дорофеевна
Дочь: Степаненко Ульяна Антоновна
Мать ребёнка: Степаненко Марфа Дорофеевна
Сын: Степаненко Фадей Антонович
Мать ребёнка: Степаненко Ирина Васильевна
Сын: Степаненко Филипп Антонович
Мать ребёнка: Степаненко Ирина Васильевна
Дочь: Степаненко Фёкла Антоновна
Мать ребёнка: Степаненко Ирина Васильевна