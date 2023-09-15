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Степаненко Антон Николаевич

Место рождения

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Степаненко Филипп Антонович

Мать ребёнка: Степаненко Марфа Дорофеевна

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.01.1871 ст.

Дочь: Степаненко Маланья Антоновна

Мать ребёнка: Степаненко Марфа Дорофеевна

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Степаненко Егор Антонович

Мать ребёнка: Степаненко Марфа Дорофеевна

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.10.1873 ст.

Сын: Степаненко Терентий Антонович

Мать ребёнка: Степаненко Марфа Дорофеевна

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.12.1875 ст.

Сын: Степаненко Николай Антонович

Мать ребёнка: Степаненко Марфа Дорофеевна

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.03.1878 ст.

Дочь: Фомина Дарья Антоновна

Мать ребёнка: Степаненко Марфа Дорофеевна

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.03.1880 ст.

Дочь: Степаненко Ульяна Антоновна

Мать ребёнка: Степаненко Марфа Дорофеевна

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.08.1885 ст.

Сын: Степаненко Фадей Антонович

Мать ребёнка: Степаненко Ирина Васильевна

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.08.1888 ст.

Сын: Степаненко Филипп Антонович

Мать ребёнка: Степаненко Ирина Васильевна

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.06.1891 ст.

Дочь: Степаненко Фёкла Антоновна

Мать ребёнка: Степаненко Ирина Васильевна

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степаненко Ирина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степаненко Марфа Дорофеевна

Смерть
Неизвестно
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