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Пономарев Алексей Платонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пономарев Платон

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева (Шехватова) Наталья Мартиновна

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.08.1884

Дочь: (Пономарева) Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Пономарева (Шехватова) Наталья Мартиновна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.01.1886

Сын: Пономарев Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Пономарева (Шехватова) Наталья Мартиновна

Смерть
Неизвестно

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