Пономарев Алексей Платонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пономарев Платон
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.08.1884
Дочь: (Пономарева) Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Пономарева (Шехватова) Наталья Мартиновна
Рождение ребёнка
27.01.1886
Сын: Пономарев Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Пономарева (Шехватова) Наталья Мартиновна
Смерть
Неизвестно