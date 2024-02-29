Пономарева (Шехватова) Наталья Мартиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шехватов Мартин
Рождение ребёнка
15.08.1884
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Пономарев Алексей Платонович
Рождение ребёнка
27.01.1886
Сын: Пономарев Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Пономарев Алексей Платонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно