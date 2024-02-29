Пономарева (Шехватова) Наталья Мартиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономарева (Шехватова) Наталья Мартиновна

Пономарева (Шехватова) Наталья Мартиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шехватов Мартин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1884

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Пономарев Алексей Платонович

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.01.1886

Сын: Пономарев Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Пономарев Алексей Платонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Алексей Платонович

Место жительства
Неизвестно
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close