Пономарев Платон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарев Алексей Платонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарев Иван Платонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1843 и 1844
Дочь: Пономарева Ольга Платоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Пономарев Дмитрий Платонович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно