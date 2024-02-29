Пономарев Платон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарев Платон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Алексей Платонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Иван Платонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1843 и 1844

Дочь: Пономарева Ольга Платоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Пономарев Дмитрий Платонович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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