Кощеев Степан Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Кощеев Андрей Филиппович
Мать: Кощеева Агафия Космина
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Кощеева Варвара Ильина
Рождение ребёнка
1855
Сын: Кощеев Афанасий Степанович
Мать ребёнка: Кощеева Варвара Ильина
Бракосочетание
20.05.1864
Жена: Кощеева Варвара Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кощеева Анна Арефиева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858