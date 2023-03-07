Кощеев Степан Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКощеев Степан Андреевич

Кощеев Степан Андреевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Кощеев Андрей Филиппович

Мать: Кощеева Агафия Космина

Рождение ребёнка
1849

Сын: Кощеев Степан Степанович

Мать ребёнка: Кощеева Варвара Ильина

Рождение ребёнка
1855

Сын: Кощеев Афанасий Степанович

Мать ребёнка: Кощеева Варвара Ильина

Бракосочетание
20.05.1864

Жена: Кощеева Варвара Ильина

Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кощеева Анна Арефиева

Место жительства
Неизвестно
Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close