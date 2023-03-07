Кощеева (Родигина) Варвара Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеева (Родигина) Варвара Ильина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Кощеев Степан Степанович

Отец ребёнка: Кощеев Степан Андреевич

Рождение ребёнка
1855

Сын: Кощеев Афанасий Степанович

Отец ребёнка: Кощеев Степан Андреевич

Бракосочетание
20.05.1864

Муж: Кощеев Степан Андреевич

Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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