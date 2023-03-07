Кощеева (Родигина) Варвара Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Кощеев Степан Андреевич
Рождение ребёнка
1855
Сын: Кощеев Афанасий Степанович
Отец ребёнка: Кощеев Степан Андреевич
Бракосочетание
20.05.1864
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно