Кощеева (Шатрова) Агафия Космина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1818 ст.
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Кощеев Андрей Филиппович
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Кощеев Андрей Филиппович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Лукия Андреевна
Отец ребёнка: Кощеев Андрей Филиппович
Рождение ребёнка
20.11.1832 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кощеев Андрей Филиппович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Мелания Андреевна
Отец ребёнка: Кощеев Андрей Филиппович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно