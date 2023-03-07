Кощеева (Шатрова) Агафия Космина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеева (Шатрова) Агафия Космина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1795 г.р.

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1818 ст.

Муж: Кощеев Андрей Филиппович

Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Кощеев Андрей Филиппович

Рождение ребёнка
1823

Сын: Кощеев Степан Андреевич

Отец ребёнка: Кощеев Андрей Филиппович

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Лукия Андреевна

Отец ребёнка: Кощеев Андрей Филиппович

Рождение ребёнка
20.11.1832 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кощеев Андрей Филиппович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Мелания Андреевна

Отец ребёнка: Кощеев Андрей Филиппович

Место жительства
Неизвестно
Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно