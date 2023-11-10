Федякина (Климушкина) Пелагея Гавриловна
Место рождения
Дата рождения30.05.1873
Дата смертиПосле 22.05.1912
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1873
Крещение
01.06.1873
Крестная: чья-то дочь Авдотья - непонятно
Восприемник
17.07.1892
Сергей Каллистратович Сорокин
Бракосочетание
27.01.1893
Рождение ребёнка
16.11.1893
Сын: Федякин Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Федякин Михаил Петрович
Рождение ребёнка
05.11.1895
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Федякин Михаил Петрович
Рождение ребёнка
27.03.1898
Дочь: Матрёна Михайловна
Отец ребёнка: Федякин Михаил Петрович
Рождение ребёнка
20.02.1901
Сын: Федякин Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Федякин Михаил Петрович
Рождение ребёнка
16.07.1903
Сын: Федякин Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Федякин Михаил Петрович
Рождение ребёнка
09.02.1906
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Федякин Михаил Петрович
Рождение ребёнка
07.05.1908
Отец ребёнка: Федякин Михаил Петрович
Рождение ребёнка
22.05.1912
Отец ребёнка: Федякин Михаил Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 22.05.1912