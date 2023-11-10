Федякина (Климушкина) Пелагея Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федякина (Климушкина) Пелагея Гавриловна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

30.05.1873

Дата смерти

После 22.05.1912

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1873

Отец: Климушкин Гаврила Лукьянович

Мать: Климушкина Дарья Михайловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
01.06.1873
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Крестная: чья-то дочь Авдотья - непонятно
Восприемник
17.07.1892
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Сергей Каллистратович Сорокин
Бракосочетание
27.01.1893

Муж: Федякин Михаил Петрович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
16.11.1893

Сын: Федякин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Федякин Михаил Петрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.11.1895

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Федякин Михаил Петрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.03.1898

Дочь: Матрёна Михайловна

Отец ребёнка: Федякин Михаил Петрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.02.1901

Сын: Федякин Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Федякин Михаил Петрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.07.1903

Сын: Федякин Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Федякин Михаил Петрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.02.1906

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Федякин Михаил Петрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.05.1908

Сын: Федякин Семён Михайлович

Отец ребёнка: Федякин Михаил Петрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.05.1912

Сын: Федякин Фёдор Михайлович

Отец ребёнка: Федякин Михаил Петрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 22.05.1912
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