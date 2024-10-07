Климушкина (Петрова) Дарья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климушкина (Петрова) Дарья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

После 17.04.1889

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: Петров Михаил Иванович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
До 20.11.1868
Русская Борковка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
20.11.1868

Муж: Климушкин Гаврила Лукьянович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
02.10.1869

Дочь: (Климушкина) Пелагея Гавриловна

Отец ребёнка: Климушкин Гаврила Лукьянович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.07.1871

Сын: Климушкин-Лукьянов Илья Гаврилович

Отец ребёнка: Климушкин Гаврила Лукьянович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.05.1873

Дочь: Федякина (Климушкина) Пелагея Гавриловна

Отец ребёнка: Климушкин Гаврила Лукьянович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.07.1875

Сын: Климушкин Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Климушкин Гаврила Лукьянович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.01.1877

Сын: Климушкин Пётр Гаврилович

Отец ребёнка: Климушкин Гаврила Лукьянович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.05.1879

Сын: Климушкин Константин Гаврилович

Отец ребёнка: Климушкин Гаврила Лукьянович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.03.1881

Сын: Климушкин Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Климушкин Гаврила Лукьянович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.01.1883

Дочь: (Климушкина) Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Климушкин Гаврила Лукьянович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.11.1885

Сын: Климушкин Михаил Гаврилович

Отец ребёнка: Климушкин Гаврила Лукьянович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.04.1889

Дочь: Калинина-Доронина (Климушкина) Ирина Гавриловна

Отец ребёнка: Климушкин Гаврила Лукьянович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 17.04.1889

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