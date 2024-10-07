Климушкина (Петрова) Дарья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1846
Дата смертиПосле 17.04.1889
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: Петров Михаил Иванович
Мать: не указана
Дочь: (Климушкина) Пелагея Гавриловна
Отец ребёнка: Климушкин Гаврила Лукьянович
Сын: Климушкин-Лукьянов Илья Гаврилович
Отец ребёнка: Климушкин Гаврила Лукьянович
Дочь: Федякина (Климушкина) Пелагея Гавриловна
Отец ребёнка: Климушкин Гаврила Лукьянович
Сын: Климушкин Иван Гаврилович
Отец ребёнка: Климушкин Гаврила Лукьянович
Сын: Климушкин Пётр Гаврилович
Отец ребёнка: Климушкин Гаврила Лукьянович
Сын: Климушкин Константин Гаврилович
Отец ребёнка: Климушкин Гаврила Лукьянович
Сын: Климушкин Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Климушкин Гаврила Лукьянович
Дочь: (Климушкина) Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Климушкин Гаврила Лукьянович
Сын: Климушкин Михаил Гаврилович
Отец ребёнка: Климушкин Гаврила Лукьянович
Дочь: Калинина-Доронина (Климушкина) Ирина Гавриловна
Отец ребёнка: Климушкин Гаврила Лукьянович