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(Зиновьева) Варвара
(Зиновьева) Варвара
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1796
Дата смерти
1800
Пол
Женский
Отец
Зиновьев Василий
1755 г.р.
Мать
Зиновьева (Дубянская) Варвара
1763 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец:
Зиновьев Василий
Мать:
Зиновьева Варвара
Смерть
1800
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