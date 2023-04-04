Зиновьева (Дубянская) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиновьева (Дубянская) Варвара

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Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

23.10.1763

Дата смерти

17.07.1803

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1763

Отец: Дубянский Михаил

Мать: Наталья Федоровна

Российская Империя
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Зиновьев Василий

Рождение ребёнка
04.12.1798

Дочь: Юлия

Отец ребёнка: Зиновьев Василий

Рождение ребёнка
01.05.1800

Дочь: Софья

Отец ребёнка: Зиновьев Василий

Рождение ребёнка
08.09.1801

Сын: Зиновьев Николай

Отец ребёнка: Зиновьев Василий

Бракосочетание
?.11.1803

Муж: Зиновьев Василий

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Левашова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Зиновьев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новицкая Ульяна Васильевна

Отец ребёнка: Зиновьев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зиновьев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Зиновьев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Chtchoulepnikow Наталья

Отец ребёнка: Зиновьев Василий

Работа или профессия
Неизвестно
фрейлина
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
17.07.1803
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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