Зиновьева (Дубянская) Варвара
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения23.10.1763
Дата смерти17.07.1803
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1763
Отец: Дубянский Михаил
Мать: Наталья Федоровна
Российская Империя
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Зиновьев Василий
Рождение ребёнка
04.12.1798
Дочь: Юлия
Отец ребёнка: Зиновьев Василий
Рождение ребёнка
01.05.1800
Дочь: Софья
Отец ребёнка: Зиновьев Василий
Рождение ребёнка
08.09.1801
Сын: Зиновьев Николай
Отец ребёнка: Зиновьев Василий
Бракосочетание
?.11.1803
Муж: Зиновьев Василий
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Левашова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Зиновьев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новицкая Ульяна Васильевна
Отец ребёнка: Зиновьев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зиновьев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Chtchoulepnikow Наталья
Отец ребёнка: Зиновьев Василий
Работа или профессия
Неизвестно
фрейлина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.07.1803