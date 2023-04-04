Зиновьев Василий
мужской, родился 30.11.1755, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 07.01.1827, Копорье, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Томич (Зиновьева) Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Зиновьева (Брейткопф) Устинья
Дочь: Новицкая (Зиновьева) Ульяна Васильевна
Мать ребёнка: Зиновьева (Дубянская) Варвара
Мать ребёнка: Зиновьева (Дубянская) Варвара
Дочь: Chtchoulepnikow (Zinoviev Зиновьева) Наталья
Мать ребёнка: Зиновьева (Дубянская) Варвара
Дочь: (Зиновьева) Варвара
Мать ребёнка: Зиновьева (Дубянская) Варвара
Дочь: (Зиновьева) Юлия
Мать ребёнка: Зиновьева (Дубянская) Варвара
Дочь: (Зиновьева) Софья
Мать ребёнка: Зиновьева (Дубянская) Варвара
Сын: Зиновьев Николай
Мать ребёнка: Зиновьева (Дубянская) Варвара
Дочь: Левашова (Зиновьева) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Зиновьева (Дубянская) Варвара
Сын: Зиновьев Степан Васильевич
Мать ребёнка: Зиновьева (Брейткопф) Устинья
Сын: Зиновьев Пётр
Мать ребёнка: Зиновьева (Брейткопф) Устинья
Дочь: Козлова (Зиновьева) Устинья Васильевна
Мать ребёнка: Зиновьева (Брейткопф) Устинья
Дочь: (Зиновьева) Анна
Мать ребёнка: Зиновьева (Брейткопф) Устинья
Сын: Зиновьев Василий
Мать ребёнка: Зиновьева (Брейткопф) Устинья
Дочь: Фон Веймарн (Зиновьева) Павла Васильевна
Мать ребёнка: Зиновьева (Брейткопф) Устинья
Сын: Зиновьев Павел Васильевич
Мать ребёнка: Зиновьева (Брейткопф) Устинья
Дочь: Железнова (Зиновьева) Вера Васильевна
Мать ребёнка: Зиновьева (Брейткопф) Устинья