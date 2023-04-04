Зиновьев Василий 30.11.1755 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зиновьев Василий

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

мужской, родился 30.11.1755, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 07.01.1827, Копорье, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Супруги
Зиновьева (Брейткопф) Устинья24.04.1782 г.р.
Зиновьева (Дубянская) Варвара23.10.1763 г.р.
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Дети
(Зиновьева) Варвара1796 г.р.
(Зиновьева) Юлия04.12.1798 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Томич (Зиновьева) Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Зиновьева (Брейткопф) Устинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новицкая (Зиновьева) Ульяна Васильевна

Мать ребёнка: Зиновьева (Дубянская) Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зиновьев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Зиновьева (Дубянская) Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Chtchoulepnikow (Zinoviev Зиновьева) Наталья

Мать ребёнка: Зиновьева (Дубянская) Варвара

Работа или профессия
Неизвестно

Тайный Советник, Действительный Камергер, Президент Медицинской Коллегии

Место жительства
Неизвестно
Российская Империя

Рождение ребёнка
1796

Дочь: (Зиновьева) Варвара

Мать ребёнка: Зиновьева (Дубянская) Варвара

Рождение ребёнка
04.12.1798

Дочь: (Зиновьева) Юлия

Мать ребёнка: Зиновьева (Дубянская) Варвара

Рождение ребёнка
01.05.1800

Дочь: (Зиновьева) Софья

Мать ребёнка: Зиновьева (Дубянская) Варвара

Рождение ребёнка
08.09.1801

Сын: Зиновьев Николай

Мать ребёнка: Зиновьева (Дубянская) Варвара

Бракосочетание
?.11.1803

Жена: Зиновьева (Брейткопф) Устинья

Бракосочетание
?.11.1803

Жена: Зиновьева (Дубянская) Варвара

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Левашова (Зиновьева) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Зиновьева (Дубянская) Варвара

Рождение ребёнка
25.09.1805

Сын: Зиновьев Степан Васильевич

Мать ребёнка: Зиновьева (Брейткопф) Устинья

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
22.03.1807

Сын: Зиновьев Пётр

Мать ребёнка: Зиновьева (Брейткопф) Устинья

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Козлова (Зиновьева) Устинья Васильевна

Мать ребёнка: Зиновьева (Брейткопф) Устинья

Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Зиновьева) Анна

Мать ребёнка: Зиновьева (Брейткопф) Устинья

Рождение ребёнка
13.12.1814

Сын: Зиновьев Василий

Мать ребёнка: Зиновьева (Брейткопф) Устинья

Рождение ребёнка
10.12.1815

Дочь: Фон Веймарн (Зиновьева) Павла Васильевна

Мать ребёнка: Зиновьева (Брейткопф) Устинья

Рождение ребёнка
22.06.1818

Сын: Зиновьев Павел Васильевич

Мать ребёнка: Зиновьева (Брейткопф) Устинья

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
14.01.1820

Дочь: Железнова (Зиновьева) Вера Васильевна

Мать ребёнка: Зиновьева (Брейткопф) Устинья

Смерть
07.01.1827
Копорье, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Бракосочетание
14.05.1920

Жена: Зиновьева (Розанова) Екатерина

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