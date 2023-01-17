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Малевинский Александр Николаевич

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Место рождения

Березовец, Аргуновская волость, Никольский уезд

Дата рождения

18.08.1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1868 ст.

Отец: Малевинский Николай Викторович

Мать: Малевинская Клавдия Степановна

Березовец, Аргуновская волость, Никольский уезд
Образование
15.06.1889 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил полный курс Духовной Семинарии по второму разряду.
Работа или профессия
16.01.1890 ст.
Троица, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Определен псаломщиком к Троицкой Вохомской церкви Никольского уезда.
Работа или профессия
1891
Утманово, Подосиновский муниципальный район, Кировская область
Определен во диакона к Ильинской Утмановской церкви Никольского уезда.
Рождение ребёнка
10.07.1892 ст.

Сын: Малевинский Николай Александрович

Мать ребёнка: не указана

Березовец, Аргуновская волость, Никольский уезд
Работа или профессия
С 27.06.1896 по 01.03.1900 ст.
Утманово, Подосиновский муниципальный район, Кировская область
Состоял законоучителем Утмановской Ильинской женской церковно-приходской школы.
Работа или профессия
С 1900 по 1901
В той же школе состоял учителем церковно-славянской грамоты и пения.
Работа или профессия
05.02.1901 ст.
Березовец, Аргуновская волость, Никольский уезд
Определен во священника к Михаило-Архангельской Шарженгской церкви Никольского уезда, на младшую вакансию.
Работа или профессия
С ?.04.1901 по 1908 ст.
Заведовал школами Калининской и Люльновской.
Работа или профессия
С 28.02.1902 по ?.04.1904 ст.
Березовец, Аргуновская волость, Никольский уезд
Был законоучителем младшего отделения Михаило-Архангельской Шарженгской церковно-приходской школы.
Работа или профессия
01.10.1902 ст.
Березовец, Аргуновская волость, Никольский уезд
Утвержден законоучителем министерского Березовецкого двухклассного училища.
Награда
16.03.1906
За усердную и полезную пастырскую службу награжден набедренником.
Работа или профессия
С 1907
Состоял членом местного Попечителского Совета благочинного округа.
Работа или профессия
С ?.09.1908 по 1911
Состоял заведующим Зеленцовской церковно-приходской школой.
Награда
12.04.1911 ст.
За усердную и полезную пастырскую службу награжден скуфьею.
Работа или профессия
30.07.1917 ст.
Березовец, Аргуновская волость, Никольский уезд
Утвержден членом местного благочинного Совета.
Награда
Неизвестно
Награжден медалями: "В память Императора Александра III"; "За всеобщую перепись".
Смерть
Неизвестно
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