Малевинский Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения18.08.1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
18.08.1868 ст.
Образование
15.06.1889 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил полный курс Духовной Семинарии по второму разряду.
Работа или профессия
16.01.1890 ст.
Троица, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Определен псаломщиком к Троицкой Вохомской церкви Никольского уезда.
Работа или профессия
1891
Определен во диакона к Ильинской Утмановской церкви Никольского уезда.
Рождение ребёнка
10.07.1892 ст.
Сын: Малевинский Николай Александрович
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
С 27.06.1896 по 01.03.1900 ст.
Состоял законоучителем Утмановской Ильинской женской церковно-приходской школы.
Работа или профессия
С 1900 по 1901
В той же школе состоял учителем церковно-славянской грамоты и пения.
Работа или профессия
05.02.1901 ст.
Определен во священника к Михаило-Архангельской Шарженгской церкви Никольского уезда, на младшую вакансию.
Работа или профессия
С ?.04.1901 по 1908 ст.
Заведовал школами Калининской и Люльновской.
Работа или профессия
С 28.02.1902 по ?.04.1904 ст.
Был законоучителем младшего отделения Михаило-Архангельской Шарженгской церковно-приходской школы.
Работа или профессия
01.10.1902 ст.
Утвержден законоучителем министерского Березовецкого двухклассного училища.
Награда
16.03.1906
За усердную и полезную пастырскую службу награжден набедренником.
Работа или профессия
С 1907
Состоял членом местного Попечителского Совета благочинного округа.
Работа или профессия
С ?.09.1908 по 1911
Состоял заведующим Зеленцовской церковно-приходской школой.
Награда
12.04.1911 ст.
За усердную и полезную пастырскую службу награжден скуфьею.
Работа или профессия
30.07.1917 ст.
Утвержден членом местного благочинного Совета.
Награда
Неизвестно
Награжден медалями: "В память Императора Александра III"; "За всеобщую перепись".
Смерть
Неизвестно