Мосин Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мосин Иван
Мать: Мосина Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьева Галина Николаевна
Мать ребёнка: Мосина (Ботина) Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мосина (Ботина) Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мосина (Ботина) Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мосина Вера Николаевна
Мать ребёнка: Мосина (Ботина) Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мосина (Ботина) Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мосин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Мосина (Ботина) Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мосин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Мосина (Ботина) Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шибаева (Мосина) Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Мосина (Ботина) Евдокия Алексеевна
Смерть
Неизвестно