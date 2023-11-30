Мосин Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосин Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мосин Иван

Мать: Мосина Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьева Галина Николаевна

Мать ребёнка: Мосина (Ботина) Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мосин Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Мосина (Ботина) Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мосин Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Мосина (Ботина) Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мосина Вера Николаевна

Мать ребёнка: Мосина (Ботина) Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мосин Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Мосина (Ботина) Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мосин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Мосина (Ботина) Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мосин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Мосина (Ботина) Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шибаева (Мосина) Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Мосина (Ботина) Евдокия Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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